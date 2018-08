Libia: Gaddur, bene conferenza, Italia Paese amico Ambasciatore Tripoli in Ue,'governo libico abbia ruolo centrale'

(ANSAmed) - ROMA, 1 AGO - "Ben venga la Conferenza sulla Libia in Italia che è il Paese più vicino a noi, sia dal punto di vista politico che economico, ha tutto il diritto di organizzarla". Così all'ANSA il neo-ambasciatore libico a Bruxelles, Hafed Gaddur. "L'importante è che non si faccia come in passato, e che il governo di unità nazionale libico abbia un ruolo centrale nell'iniziativa", ha sottolineato riferendosi a passati incontri.



"Noi tutti vogliamo le elezioni in Libia, ma serve un quadro di garanzie, una intesa nazionale sul rispetto del risultato", ha proseguito Gaddur. "Ancora dobbiamo votare per il referendum costituzionale, senza una Costituzione quale legittimità avrebbero le elezioni?", ha sottolineato.



"Ad oggi le condizioni non ci sono, ci vuole tempo", ha concluso neo-ambasciatore libico. (ANSAmed).