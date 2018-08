Siria:De Mistura,a settembre comitato per nuova Costituzione

(ANSAmed) - ROMA, 1 AGO - L'inviato speciale Onu per la Siria, Staffan de Mistura ha deciso di riunire ad uno stesso tavolo i rappresentanti di Russia, Iran e Turchia per formare un comitato incaricato di dotare la Siria di una nuova Costituzione. La riunione è prevista per l'inizio di settembre a Ginevra.



In una intervista al settimanale 'Famiglia Cristiana', De Mistura ha spiegato che sarebbe utile che il governo di Damasco accettasse un processo di powersharing, ovvero accettasse di scrivere una nuova Costituzione che, archiviato il potere assoluto, porti alla condivisione di responsabilità e poteri.



L'obiettivo è quello di indire poi, entro 18-24 mesi, elezioni democratiche, con la supervisione dell'Onu coinvolgendo la maggioranza sunnita e le varie minoranze che fanno parte del mosaico siriano.(ANSAmed).