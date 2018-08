Turchia: Erdogan, mille progetti in 100 giorni di governo 400 iniziative strategiche da difesa a trasporti e giustizia

(ANSAmed) - ISTANBUL, 3 AGO - Un migliaio di progetti da realizzare in Turchia nei primi 100 giorni del nuovo governo, 400 dei quali ritenuti altamente strategici. Lo prevede il piano d'azione presentato questo pomeriggio dal presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha sottolineato come prioritari 48 progetti legati all'industria della difesa, in crescita negli ultimi anni. Nei piani di Ankara c'è anche un nuovo intervento sul sistema giudiziario, che punta ad accorciare i tempi dei processi. Prevista anche la finalizzazione dell'impatto ambientale del controverso e monumentale Canale artificiale di Istanbul, che Erdogan vorrebbe sostituire al Bosforo entro il 2023. Tra gli altri settori interessati dai nuovi progetti ci sono trasporti, energia, turismo e educazione.



Un ulteriore piano di lungo termine fino a fine legislatura, ha aggiunto Erdogan, sarà completato entro novembre. (ANSAmed).