Gaza: riconciliazione Fatah-Hamas, palestinesi scettici Sondaggio: la Marcia sul confine avra' risultati duraturi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 AGO - Quasi due terzi dei palestinesi sono scettici o molto scettici circa la riconciliazione fra Hamas ed al-Fatah: lo ha rilevato un sondaggio di opinione curato dalla agenzia di stampa palestinese JMCC, mentre la questione e' al centro di intensi sforzi diplomatici per stabilizzare e migliorare le condizioni di vita nella Striscia di Gaza.



I palestinesi, ha rilevato il sondaggio, nutrono invece un cauto ottimismo per gli effetti della 'Marcia del ritorno', ossia delle manifestazioni condotte settimanalmente al confine fra Gaza ed Israele. La loro maggioranza (56,4 per cento) ritengono che quella Marcia produrra' ''effetti di lunga durata'' a loro favore. Il sondaggio ha rilevato d'altra parte un diffuso malcontento per i tagli agli stipendi dei dipendenti statali a Gaza. La responsabilita' della crisi e' cosi' ripartita: 37,8 per cento all'Autorita' nazionale palestinese; 29,3 per cento a Hamas, e 11,3 per cento a entrambi. Il sondaggio ha confermato infine la massiccia opposizione dei palestinesi ai piani dell'amministrazione Trump per un riassetto politico generale nel Medio Oriente. (ANSAmed).