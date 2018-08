Da Molise proiezione euromed per prodotti agricoli tipici Rapporto tra patrimonio culturale e agrario in incontro a Bojano

(ANSAmed) - ROMA, 7 AGO - Partire dai prodotti tipici dell'agricoltura locale per tessere una tela euro-mediterranea del settore. E' stato questo uno degli aspetti affrontati nell'incontro "Patrimonio culturale ed agrario: sfide e nuovi equilibri tra identità del territorio, ambiente ed economia" che si è svolto a Bojano, comune molisano ai piedi del Matese, che ha avviato un percorso per il rilancio del territorio molisano che coinvolga Regione, istituzioni nazionali e Unione Europea. Il dibattito ha affrontato il tema dello sviluppo sostenibile tra tradizione, innovazione, biodiversità e riscoperta della storia e cultura agricola locale. Oltre allo stesso Comune di Bojano, hanno organizzano l'evento (sponsorizzato da Zara Cereali e Deian sementi) Prospettive Mediterranee e Music Theatre International, associazioni aderenti alla Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo (RIDE-APS), che ha concesso il patrocinio, insieme all'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR), al programma Italia Culture Mediterraneo del MAECI, all'Anno del Cibo Italiano 2018 del MiBACT. L'iniziativa è stata promossa nell'ambito del Festival Internazionale Cerealia, che da otto anni abbraccia tradizioni e culture del Mediterraneo, valorizzando le eccellenze dei territori regionali, e il cui Direttore artistico e project manager, Paola Sarcina, il 4 agosto scorso è stata designata dal MAECI a rappresentare l'Italia nella riunione annuale del Consiglio Consultivo della Fondazione Anna Lindh, programmata dalla RIDE-APS a Roma nel mese di novembre 2018. "Bojano è un territorio affamato di novità, scambi, economia, arti - ha dichiarato l'assessore Anna Carmen Perrella - che ha vuole rivalutare il territorio con altre iniziative che diano risalto a luoghi, storia, ed eccellenze locali in un contesto internazionale". (ANSAmed).