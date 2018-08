Libia-Tunisia: colloquio telefonico tra ministri Esteri Sottolineata importanza superamento blocco situazione

(ANSAmed) - TUNISI, 7 AGO - Il ministro degli Esteri tunisino Khemaies Jhinaoui e il collega libico, Taher Siala, hanno discusso telefonicamente dei modi per rafforzare le relazioni bilaterali e la complementarità tra i due Paesi amici e degli ultimi sviluppi relativi al processo politico in Libia. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Tunisi in un comunicato precisando che il colloquio è stato anche l'occasione per fare il punto sui preparativi della visita che sarà presto effettuata da una delegazione economica tunisina di alto livello a Tripoli.



Secondo la nota, Jhinaoui e il collega libico hanno avuto modo di analizzare i progressi del Piano d'Azione Onu in Libia e gli sforzi per sostenere tutti i protagonisti libici a concentrarsi sul dialogo e sui negoziati e trovare una soluzione politica consensuale inter-libica alla crisi. Jhinaoui ha, inoltre, rinnovato alla sua controparte libica "l'importanza di lavorare per superare la situazione bloccata del processo politico" e ricordato l'iniziativa regionale del presidente Beji Cad Essebsi volta a favorire il successo di una soluzione politica e che consolida gli sforzi della Tunisia per aiutare la Libia a superare la crisi e alleviare le sofferenze della sua popolazione. (ANSAmed).