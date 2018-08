ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 9 AGO - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: TABARKA (TUNISIA) - Al via la quarta edizione del Festival MaTerrE, dedicato alla valorizzazione dei prodotti della regione montagnosa a nord ovest della Tunisia (fino al 12).



HAMMAMET - Prosegue 'La notte dei poeti' nell'ambito del festival di Hammamet (fino al 18 agosto).



CARTAGINE - 54/o Festival Internazionale di Cartagine (fino al 17/8).



ROMA - "L'Estate in biblioteca, il Cinema legge il mondo", rassegna di film italiani e stranieri nelle Biblioteche di Roma, organizzata in collaborazione con il MedFilm Festival (fino al 27/9). (ANSAmed).