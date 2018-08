Siria: Putin a Macron, 'aiutare a ricostruire' 'E nel ritorno dei profughi'

(ANSAmed) - MOSCA, 10 AGO - La situazione in Siria è stata al centro della conversazione telefonica di oggi tra i presidenti di Russia e Francia, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron: lo sostiene il Cremlino, secondo cui Putin "ha ribadito l'importanza per la comunità internazionale di continuare ad aiutare nella ricostruzione delle infrastrutture socio- economiche siriane nonché nel ritorno dei profughi nei loro luoghi di residenza permanente".



Secondo il Cremlino, "nel corso dello scambio di opinioni sulla situazione attuale in Siria, i leader hanno valutato altamente l'operazione congiunta russo-francese condotta a luglio di quest'anno per fornire e distribuire aiuti umanitari alla popolazione della provincia siriana di Ghouta Est".



