Yemen: Onu, Guterres chiede indagine indipendente strage bus Parti rispettino obblighi diritto internazionale umanitario

(ANSAmed) - NEW YORK, 10 AGO - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha "chiesto un'indagine indipendente e tempestiva" su un attacco aereo della coalizione guidata dall'Arabia Saudita in Yemen, che ha provocato la strage di bambini sull'autobus nel distretto settentrionale di Majz. Guterres, in una nota del portavoce, ha "condannato" l'attacco e affermato che "tutte le parti devono rispettare gli obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare le regole fondamentali di proporzionalità e precauzione negli attacchi". E ha rinnovato urgentemente la sua "richiesta di una soluzione politica negoziata attraverso un dialogo inclusivo intra-yemenita come unico modo per porre fine al conflitto".



