Migranti: Merkel, con Roma trattative dureranno un po'

(ANSAmed) - BERLINO, 13 AGO - "Le trattative con la Grecia sono andate molto avanti, quelle con l'Italia dureranno un po'.



E ovviamente se fosse necessario sarei a disposizione per parlare con il premier". Lo ha detto Angela Merkel, a Berlino, rispondendo a una domanda, nel corso di una conferenza stampa in cancelleria, sullo stato delle trattative sui respingimenti dei migranti ai confini con Grecia e Italia. "Siamo in un processo di negoziato", ha affermato la cancelliera.

A proposito di un eventuale confronto con il premier italiano Giuseppe Conte, Merkel ha però sottolineato: "non siamo ancora a questo punto". Nei giorni scorsi, un accordo analogo con Madrid è stato siglato fra i ministri dell'Interno di Spagna e Germania, ed è entrato in vigore sabato 11. Fin dal principio delle trattative relative ai migranti, che hanno già fatto richiesta d'asilo in altri paesi e che la Germania vuol respingere al confine, era stato chiaro che queste siano affidate prima ai ministri degli Interni, e in caso di difficoltà anche ai leader degli esecutivi.