Mo: solo 43% israeliani e palestinesi per Soluzione 2 stati Sondaggio congiunto. E' punto più basso di sostegno

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 AGO - La fiducia nella Soluzione a due stati è condivisa da sempre meno israeliani e palestinesi: solo il 43%, punto più basso nel decennio. Lo indica un sondaggio congiunto pubblicato oggi da Tami Steinmetz Center for Peace Research dell'Università di Tel Aviv e dal Palestinian Center for Policy and Survey Research di Ramallah, in Cisgiordania con fondi dell'Ue, che mostra una caduta libera, tra l'8% e il 9% tra i due blocchi di popolazione, del progetto.



Solo tra gli arabi israeliani il sostegno rimane stabile molto alto, l'82%. Tra i motivi del crescente calo di interesse della Soluzione a 2 stati c'è, sia per gli israeliani ebrei sia per i palestinesi, l'attuale espansione degli insediamenti ebraici in Cisgiordania, che ne impedirebbe l'attuazione. Ma anche la mancanza di reciproca affidabilità percepita dalle parti. (ANSAmed).