Tunisia: Essebsi,in Parlamento parità generi diritti eredità Annuncio del presidente in occasione della Festa della donna

(ANSAmed) - TUNISI, 13 AGO - Il delicato tema della questione della parità uomo-donna nei diritti di eredità sarà oggetto di una proposta di legge che verrà esaminato dal Parlamento. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi, nel suo discorso ufficiale in occasione della Festa nazionale della donna. Essebsi ha dichiarato che "la parità in eredità è uno dei punti più eclatanti del rapporto della Commissione delle libertà individuali e dell'uguaglianza di genere (Colibe)". "Detto ciò, non ho potere decisionale, ha aggiunto il presidente - quindi la questione sarà discussa in Parlamento come proposta di legge, e all'erede verrà data la scelta di rinunciare al principio di uguaglianza, nel caso avesse un referente religioso. La nostra volontà è di riunire le persone e non dividerle". "Il nostro riferimento è la Costituzione e chi dice che il nostro riferimento è religioso sbaglia. Ho quindi proposto di lasciare la porta aperta a chi vuole applicare l'uguaglianza in tema ereditario e a chi vuole applicare le regole religiose". Essebsi ha elogiato inoltre il lavoro svolto dalla Colibe sottolineando che le proposte contenute nel rapporto non sono proposte di legge, ed evidenziando il coraggio dei membri della Commissione, ha anche precisato che dette proposte dovrebbero essere oggetto di un dibattito più profondo. (ANSAmed)