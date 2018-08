Migranti: Madrid, negoziati in corso con Ue su Aquarius Intanto Catalogna offre tre porti, anche Corsica apre i suoi

(ANSAmed) - ROMA, 14 AGO - Il governo spagnolo continua a "negoziare intensamente" con la Commissione Ue e "altri Paesi" per trovare una "risposta comune" sul caso della nave Aquarius.



Lo scrive El Pais citando fonti della Moncloa. L'esecutivo di Pedro Sanchez "auspica" che l'intesa "si trovi al più presto" e spera di arrivare a un accordo "entro le prossime ore", e sottolinea che la linea di Madrid è "condivisa" da Germania, Francia e Portogallo.



Intanto il presidente della Catalogna Quim Torra ha messo ha disposizione della Aquarius tre porti per sbarcare i 141 migranti a bordo. Lo ha reso noto lo stesso Torra su Twitter. I porti messi a disposizione sono quelli di Palamos (Girona), Villanova (Barcellona) e Rapita (Tarragona).



Anche "la Corsica e i suoi porti restano disponibili per un aiuto umanitario d'urgenza" per l'Aquarius: lo scrive su Twitter il presidente del consiglio esecutivo della Corsica, Gilles Simeoni, facendo appello a "una vera politica europea in materia di aiuto umanitario nel Mediterraneo".(ANSAmed).