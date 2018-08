ANSAmed - Agenda settimanale dal 20 al 26 Agosto 2018

(ANSAmed) - ROMA, 17 AGO - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea previsti per la settimana dal 20 al 26 Agosto 2018: LUNEDì 20 AGOSTO FERRARA - 31/a edizione del Ferrara Buskers Festival, rassegna internazionale dei musicisti di strada (fino al 26) GIOVEDI' 23 AGOSTO TUNISI - Terzo e ultimo appuntamento del Tunisian African Empowerment Forum.



SABATO 25 AGOSTO HERGLA (TUNISIA) - Al via la 13/a edizione degli "Incontri cinematografici di Hergla" (fino al 28) DOMENICA 26 AGOSTO LUGANO - Si conclude il Middle East Mediterranean Summit.



(ANSAmed).