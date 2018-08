Italia soccorre migranti, Malta rifiuta porto

ROMA - Nuovo braccio di ferro tra Italia e Malta sui migranti: 177 persone sono state soccorse dalla Guardia Costiera italiana, che ha chiesto di poter approdare a Malta ricevendo un rifiuto. Il Viminale afferma di non essere stato informato dell'operazione di soccorso ed ora è la nave Diciotti della Capitaneria italiana a trovarsi tra acque maltesi e italiane in attesa di istruzioni sul da farsi. I migranti, secondo la guardia costiera italiana, erano su un barcone con il motore in avaria e con infiltrazioni di acqua a bordo. Sono stati soccorsi nella notte tra mercoledì e giovedì in acque maltesi, sotto il coordinamento delle autorità di Malta, e portati sulla nave Diciotti. Inizialmente erano in 190, ma 13 sono stati evacuati per soccorso medico.