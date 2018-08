Trump, Israele pagherà prezzo per ambasciata a Gerusalemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 AGO - Israele pagherà "un alto prezzo" nei possibili negoziati di pace dopo la decisione Usa di riconoscere Gerusalemme capitale dello stato ebraico e di trasferirvi l'ambasciata americana. Lo ha detto il presidente Donald Trump nel suo intervento in West Virginia ripreso con grande evidenza dai media israeliani.



In compenso - ha proseguito Trump - i palestinesi avranno "qualcosa di molto buono, perchè ora è il loro turno". Il presidente Usa tuttavia non ha dettagliato quale sia questo "qualcosa" che i palestinesi avranno.(ANSAmed).