Mo: ong, Israele approva circa 1000 case in Cisgiordania

TEL AVIV - La Commissione edilizia nazionale israeliana ha approvato piani per la costruzione di 1004 nuove case negli insediamenti ebraici in Cisgiordania, di cui il 96% si trovano in posti isolati. Lo denuncia una ong israeliana. Secondo le cifre fornite da Times of Israel delle nuove abitazioni, circa 382 hanno avuto l'approvazione definitiva mentre per le altre circa 620 si è ancora in una fase non definitiva definita "deposito". Tra queste ultime, ce ne sono 370 nell'insediamento di 'Adam' dove lo scorso mese in un attacco palestinese è stato ucciso un israeliano. Dopo l'attentato, il ministro della difesa Avigdor Lieberman annunciò che avrebbe fatto avanzare il piano per le case.