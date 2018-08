Ue convoca riunione a 12 per soluzioni su sbarchi Bruxelles lavora su caso Diciotti, 'ma serve piano strutturale'

(di Patrizia Antonini) (ANSAmed) - BRUXELLES, 23 AGO - "Questo nuovo caso" della nave Diciotti "su cui lavoriamo, mostra che non possiamo contare su accordi ad hoc" per lo sbarco dei migranti, "e che c'è la necessità di soluzioni strutturali". La Commissione europea accelera, e convoca una riunione, per venerdì 24 agosto, per concordare possibili soluzioni sui porti dove far arrivare i migranti soccorsi.



Al minivertice, organizzato dalla direzione generale Affari interni, sono invitati i consiglieri per gli Affari europei dei leader di dodici Paesi, il cosiddetto 'gruppo dei volenterosi': Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Malta e Grecia, e Irlanda. I casi che si sono rincorsi nelle ultime settimane, ed in particolare quello della Aquarius, a ridosso di Ferragosto, e delle navi Protector e Monte Sperone, a metà luglio - vicende che Bruxelles ha sbloccato in veste ufficiale di cabina di regia, su richiesta del premier Giuseppe Conte - hanno dimostrato la necessità di uscire dall'emergenza, almeno con una soluzione ponte, in attesa di un piano a più a lungo termine, che sembra però ancora tutto ancora di là da venire.



La discussione sulle piattaforme regionali per gli sbarchi - uno dei pilastri della soluzione strutturale a 28 - è infatti solo all'inizio, dopo l'incontro che si è tenuto a Ginevra a fine luglio. E non sembra esserci grande appetito sul negoziato per la riforma del regolamento di Dublino - altro asse portante - ormai in stallo da oltre due anni e mezzo, nonostante i ripetuti tentativi delle presidenze di turno del Consiglio europeo.



A far avanzare il dossier 'Dublino', ci hanno provato nell'ordine: Lussemburgo, Olanda, Slovacchia, Malta, Estonia, e Bulgaria. Ora è la volta dell'Austria, col cancelliere Sebastian Kurz (non esattamente un fan del meccanismo dei ricollocamenti dei migranti previsto dalla riforma messa sul tavolo dalla Commissione Ue) che misurerà la temperatura al summit dei 28 leader a Salisburgo, il 20 settembre.



"La gestione dei flussi migratori - è il monito del commissario alla Migrazione, Dimitris Avramopoulos - non è responsabilità di uno o di pochi Paesi, ma dell'Unione europea nel suo insieme".(ANSAmed).