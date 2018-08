Ue, riunione sherpa per trovare soluzioni su sbarchi Commissione, 'rafforziamo lavoro per piano a lungo termine'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 23 AGO - "Stiamo rafforzando il lavoro per trovare una soluzione a lungo termine" sugli sbarchi dei migranti, "ed è in questo contesto che è stato convocato un incontro degli sherpa per domani. E' una riunione informale, da cui non emergeranno decisioni. Lo scopo è discutere un approccio europeo e la strada avanti sulla base dell'esperienza di cooperazione degli Stati sugli sbarchi e la condivisione della responsabilità nelle ultime due settimane". Così un portavoce della Commissione Ue sulla riunione di domani. (ANSAmed).