Cipro, nuovo tribunale amministrativo per accelerare ricorsi

ROMA - Cipro ha adottato il mese scorso una legge che istituisce un Tribunale amministrativo internazionale per la protezione (IPAC), che sarà competente nell'esame dei ricorsi relativi alle disposizioni della Legge sui rifugiati. Come riporta l'Asylum Information Database AIDA in una nota, secondo il ministro della Giustizia cipriota, l'istituzione dell'IPAC contribuirà a un esame più rapido dei ricorsi ai dinieghi domande di asilo.

Tra le competenze del nuovo tribunale ci sono i ricorsi contro le decisioni negative sulle domande di asilo, le decisioni di trasferimento nell'ambito del regolamento di Dublino o le decisioni che riducono o revocano l'accoglienza.

L'IPAC è stato istituito nel contesto di un crescente arretrato di cause dinanzi alla Giustizia cipriota. Attualmente, i ricorsi contro le decisioni in materia di asilo richiedono circa due anni per concludersi. L'IPAC sarà composto da tre giudici nominati dal Consiglio supremo della magistratura, che avranno una vasta conoscenza del diritto amministrativo e della protezione internazionale o comprovata esperienza nella gestione di casi di competenza della Corte.

Un'altra riforma pubblicata nel luglio 2018 apporta un emendamento alla legge sui rifugiati cipriota, che stabilisce un elenco di criteri per determinare l'esistenza di un "rischio di fuga", consentendo la detenzione nell'ambito dei casi riguardanti il regolamento Dublino. Tali criteri includono: l'inosservanza di una decisione di rimpatrio; mancata conformità o impedimento di un trasferimento Dublino; fornitura di informazioni false o fuorvianti; precedente espulsione; false dichiarazioni sull'indirizzo di residenza; precedente fuga; abbandono di un centro di accoglienza; dichiarazioni infondate nel corso dell'intervista; distruzione intenzionale dei documenti di viaggio o d'identità e mancata collaborazione con le autorità cipriote al fine di stabilire identità o nazionalità.