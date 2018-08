Migranti: Moavero, Ue prenda in carico chi arriva in Italia

RIMINI - "Credo che sia giusto che l'Unione e i suoi Stati membri, nell'ottica di uno sforzo congiunto, prendano in carico" i migranti che arrivano in Italia "per verificare, speditamente, chi ha diritto all'asilo e chi può ricevere un'offerta di lavoro". Lo dice il ministro degli Esteri Enzo Moavero.

"Idealmente e ove possibile, queste verifiche vanno fatte già nei Paesi più prossimi a quelli d'origine o già in quest'ultimi.

Poi, per chi ha diritto all'asilo o un posto di lavoro che lo aspetta, il viaggio verso l'Europa va organizzato in condizioni sicure e degne. Per questo è fondamentale un efficace contrasto dei trafficanti e sfruttatori di esseri umani, vere e proprie organizzazioni criminali con tristi connessioni dai Paesi d'origine dei migranti, attraverso quelli di transito, fino ai nostri", conclude in una intervista al sussidiario.net.

puntualizzando che "realizzare questi obiettivi in cooperazione e condivisione fra gli Stati dell'Unione Europea e con l'intervento diretto delle sue istituzioni comuni rappresenta il punto focale del nostro impegno come governo italiano, nell'orizzonte di medio termine".