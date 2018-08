Migranti: Ue, minacce non portano da nessuna parte Europa non funziona così ma su base cooperazione

(ANSAmed) - ROMA, 24 AGO - "Le minacce in Europa non portano da nessuna parte. Il modo in cui l'Europa funziona è la cooperazione e non le minacce". Così il portavoce della Commissione europea, parlando in linea generale, e spiegando che la Commissione sta "lavorando duro per trovare una soluzione" alla questione dei migranti. Le dichiarazioni giungono mentre è in corso a Bruxelles la riunione informale degli sherpa convocata dalla direzione generale Affari interni della Commissione europea per trovare soluzioni europee a lungo termine sugli sbarchi. Il portavoce della Commissione europea per la Migrazione, Tove Ernst, ha comunque precisato che la riunione "non è stata organizzata per risolvere il caso Diciotti, ma per trovare "soluzioni europee" sugli sbarchi, sulla base della cooperazione e della solidarietà tra Stati membri. Ernst ha spiegato che "tutti i dodici Paesi invitati alla riunione hanno risposto in modo positivo", ma si tratta di un incontro tecnico "e non ci attendiamo che vi siano decisioni". (ANSAmed).