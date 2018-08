Siria:Turchia,catastrofe umanitaria se attacco Damasco Idlib Ankara a Mosca, 'preservare la zona di de-escalation'

(ANSAmed) - MOSCA, 24 AGO - La Turchia ammonisce: un'azione militare di Damasco nella provincia siriana di Idlib innescherebbe una catastrofe umanitaria. Lo ha detto il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu, a margine dell'incontro a Mosca con il collega russo Sergei Lavrov.



Serve "preservare la zona di de-escalation in Siria, è importante sul fronte degli aspetti umanitari e della lotta contro il terrorismo", ha detto il responsabile di Ankara.



"L'eliminazione di gruppi e miliziani radicali è importante per tutti, perché costituiscono una minaccia per la nostra sicurezza nazionale, un aspetto importante anche per la Russia e l'Occidente", ha poi aggiunto. (ANSAmed).