Spagna: governo fa rimuovere resti Francisco Franco

MADRID - Il governo spagnolo ha approvato oggi un decreto di modifica della legge di Memoria Storica, che consentirà l'esumazione e il trasferimento dei resti di Francisco Franco dal mausoleo della Valle de los Caidos.

La misura, annunciata dalla vicepremier Carmen Calvo in conferenza stampa, arriva 43 anni dopo la morte del dittatore, che fece edificare il panteon da migliaia di detenuti repubblicani, per glorificare la sua vittoria nella Guerra Civile (1936-1939). Il decreto, che in trenta giorni dovrà essere approvato dal Parlamento con una maggioranza semplice, consentirà l'esumazione dei resti del 'caudillo'. "Mantenere la tomba di Franco" nel mausoleo, "presuppone una mancanza di rispetto e di pace per le vittime che vi sono interrate", ha detto la Calvo nel giustificare l'urgenza della decisione. Il governo socialista di Pedro Sanchez si rimette al mandato ricevuto nella risoluzione approvata in Parlamento nel maggio 2017, su iniziativa del Psoe, approvata con i voti di tutte le forze politiche e l'astensione del Pp, allora al governo. E seppure alcuni partiti, come Ciudadanos, abbiano annunciato un cambio di orientamento con l'astensione, non dovrebbero esserci difficoltà nella conversione del decreto in legge. L'esecutivo darà 15 giorni alla famiglia Franco - che si oppone all'esumazione e potrà ricorrere la decisione amministrativa - per decidere dove trasferire i resti del congiunto. In mancanza di un pronunciamento, sarà lo stesso esecutivo a indicare in che luogo "degno e rispettoso saranno trasferiti i resti" del dittatore, ha chiarito la vicepremier. "La democrazia non è compatibile con una tomba che onora la memoria di Franco", ha aggiunto.