Migranti: amb.a Tunisi, Tunisia partner fondamentale Italia

(ANSAmed) - TUNISI, 25 AGO - "La Tunisia rimane per l'Italia un partner fondamentale nella prospettiva di un'azione comune sul piano della sicurezza e nel fronteggiare la sfida migratoria". E' quanto ha sottolineato oggi l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, al nuovo ministro dell'Interno tunisino, Hichem Fourati, durante un incontro del quale dà notizia il sito ufficiale dell'ambasciata italiana a Tunisi.

L'ambasciatore - si legge nella nota - ha inoltre ribadito la volontà del Ministro Matteo Salvini di rinsaldare, anche dal punto di vista operativo, il forte legame già esistente tra Italia e Tunisia. È stata altresì reiterata la disponibilità a un incontro tra i due Ministri nelle prossime settimane.

"È stato infine confermato l'impegno italiano a fornire equipaggiamenti, materiali e formazione alla Tunisia per meglio consentirle di contrastare l'immigrazione irregolare, di rafforzare il controllo delle frontiere e di far fronte alla minaccia terroristica", conclude il comunicato.(ANSAmed).