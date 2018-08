Ankara, vogliamo fase nuova in relazioni con l'Ue Ministro Finanze Erdogan a Parigi, 'sfida a Usa su dazi e Iran'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 27 AGO - "Vogliamo portare le relazioni con l'Unione europea in una fase nuova". Così il ministro delle Finanze turco Berat Albayrak, genero del presidente Recep Tayyip Erdogan, in una conferenza stampa congiunta al termine del suo incontro a Parigi con l'omologo francese Bruno Le Maire. L'incontro è giunto mentre Ankara cerca di rafforzare ulteriormente i suoi legami con i partner Ue, dopo lo scontro con gli Usa che ha aggravato il crollo della lira turca. n Auspicando una crescita nel futuro fino a 20 miliardi di euro nell'interscambio con la Francia, Albayrak ha inoltre affermato che Ankara e Parigi sono "sulla stessa linea riguardo all'Iran" e alla lotta ai dazi americani da condurre nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio. "È nell'interesse di tutti in Francia, in Turchia, in Europa, che la situazione in Turchia si stabilizzi", ha detto dal canto suo Le Maire. (ANSAmed).