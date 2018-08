Kosovo: nuovo incontro Vucic-Thaci 7 settembre a Bruxelles Presidenti serbo e kosovaro con Alto rappresentante Ue Mogherini

(ANSAmed) - BELGRADO, 27 AGO - Un nuovo incontro fra i presidenti serbo e kosovaro, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci, nell'ambito del dialogo facilitato dalla Ue per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina, si terra' a Bruxelles il 7 settembre prossimo. Ne danno notizia oggi i media serbi aggiungendo che a ospitare l'incontro, in qualita' di mediatore, sara' come di consueto l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini. Sempre secondo i media a Belgrado, il presidente Vucic annuncera' le sue attese proposte per la soluzione del problema del Kosovo in un discorso che rivolgera' alla comunita' serba durante una sua visita in Kosovo l'8 e il 9 settembre. Tale piano verrebbe successivamente sottoposto all'approvazione popolare in un referendum in Serbia. Nelle ultime settimane il dibattito sulla spinosa questione e sulla fase finale del dialogo fra Belgrado e Pristina si e' intensificato, con i media locali che hanno parlato sempre piu' insistentemente di una possibile demarcazione ufficiale della frontiera fra Serbia e Kosovo e di uno scambio di territori - con il nord del Kosovo a maggioranza serba che passerebbe alla Serbia e la Valle di Presevo, nel sud della Serbia abitata in prevalenza da popolazione di etnia albanese, che si unirebbe al Kosovo. Belgrado non riconosce l'indipendenza proclamata da Pristina il 17 febbraio 2008, e non ha mai parlato di frontiera fra due stati sovrani, ma di una 'linea amministrativa' che divide la Serbia dal 'territorio' del Kosovo, considerata ancora sua provincia meridionale sotto amministrazione delle Nazioni Unite. (ANSAmed)