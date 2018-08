Libia: Macron, avanti con accordo elezioni a dicembre Presidente Francia, regime Siria minaccia nuova crisi umanitaria

(ANSAmed) - PARIGI, 27 AGO - Il presidente francese Emmanuel Macron ha ribadito oggi la sua determinazione a portare avanti l'accordo concluso a maggio a Parigi fra le diverse parti in causa in Libia che prevede in particolare l'organizzazione di elezioni a dicembre. "Credo molto profondamente al ripristino della sovranità libica - ha detto Macron davanti agli ambasciatori di Francia riuniti a Parigi - in questo paese diventato teatro di tutti gli interessi esterni, il nostro ruolo è far avanzare l'accordo di Parigi".



Il presidente ha anche evocato la situazione in Siria che ha definito "allarmante". Il regime, ha detto, "minaccia di creare una nuova crisi umanitaria nella regione di Idlib", l'ultima controllata dai ribelli. Macron ha lanciato un appello a "rafforzare ancora la pressione sul regime e i suoi alleati" per una soluzione politica del conflitto(ANSAmed).