ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 28 AGO - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: IL CAIRO - Si conclude la visita del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro italiano Luigi Di Maio.



BRUXELLES - Ue, riunione straordinaria dei consiglieri di Giustizia e Affari interni sul progetto di piattaforme regionali di sbarco per i migranti.



TUNISI - Al via l'8/a edizione degli "Incontri internazionali della Ceramica d'arte", al Centro nazionale della ceramica d'arte di Sidi Kacem Jélizi (fino all'8/9).



ROMA - 'L'Estate in biblioteca, il Cinema legge il mondo', rassegna di film italiani e stranieri nelle Biblioteche di Roma, organizzata in collaborazione con il MedFilm Festival (fino al 27/9). (ANSAmed).