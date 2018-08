Farnesina, Stati Ue concordi, necessario cambiare Sophia Anche se nella riunione di oggi a Bruxelles nessun passo avanti

(ANSAmed) - ROMA, 28 AGO - Anche se "la persistenza di alcuni nodi da sciogliere a livello politico ha fatto sì che oggi, come peraltro previsto, non si siano potuti registrare significativi passi avanti" sulla revisione della missione EunavForMed Sophia, nella riunione degli ambasciatori del Cops a Bruxelles "gli Stati membri hanno concordato sulla necessità di rivedere il piano operativo, incluse le regole d'ingaggio della missione in tempi brevi". E' quanto affermano fonti della Farnesina interpellate dall'ANSA al riguardo.



Le discussioni sulla revisione strategica dell'operazione Sophia, la missione Ue contro i trafficanti di esseri umani, proseguono "a seguito delle costanti sollecitazioni effettuate dall'Italia", affermano le stesse fonti, che sottolineano come la necessità di una revisione è stata "accertata anche dal servizio giuridico del Consiglio dell'Unione europea". "Il lavoro tecnico - concludono - prosegue nella comune consapevolezza dell'urgenza, più volte sottolineata dall'Italia, di raggiungere risultati concreti in tempi rapidi".(ANSAmed).