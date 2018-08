Kosovo:amm. Foggo (Nato),fiducia in presidenti Vucic e Thaci 'Credo che cerchino una soluzione ai problemi'

(ANSAmed) - PRISTINA, 28 AGO - L'ammiraglio americano James Foggo, capo del Comando Nato di Napoli, nel corso di una visita in Kosovo si e' detto fiducioso sulla reale volonta' dei presidenti kosovaro e serbo, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, di raggiungere un accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina. "Vucic e Thaci sono i vostri rappresentanti democraticamente eletti, e rappresentano gli interessi della maggioranza nei rispettivi Paesi. Come avviene per tutti i leader democratici, io credo fermamente che questi due uomini cerchino una soluzione ai difficili problemi sul tappeto", ha detto Foggo citato dai media kosovari. L'ammiraglio non si e' voluto pronunciare sui particolari e i dettagli di un possibile accordo sul Kosovo, affermando tra l'altro di non essere informato sui presunti piani per uno scambio di territori tra Kosovo e Serbia. Foggo si e' recato fra l'altro al monastero di Decani, dove ha incontrato il comandante della Kfor (Forza Nato in Kosovo), il generale italiano Salvatore Cuoci. I due alti ufficiali hanno ribadito l'impegno delle truppe Nato, attualmente poco piu' di 4 mila, a garantire la sicurezza di tutti i cittadini del Kosovo e la loro liberta' di movimento, indipendentemente dalla loro etnia e religione. (ANSAmed)