Libia: media, cessate il fuoco fra milizie a Tripoli Annunci concordanti dopo sanguinosi scontri di ieri

(ANSAmed) - IL CAIRO, 28 AGO - E' stato raggiunto un accordo preliminare per porre fine ai combattimenti fra milizie che ieri avevano causato almeno 5 morti e 33 feriti a Tripoli. Lo riferisce un tweet dell'emittente libica Al Ahrar citando "il presidente del Consiglio di riconciliazione in Libia, Mohamed El Mobasher". "Ieri siamo giunti ad un accordo preliminare su un cessate il fuoco e oggi metteremo a punto la conclusione di tale intesa per mettere fine al problema in corso", ha dichiarato Mobasher. Il riferimento, implicito, é stato all'attacco portato in aree sud della capitale dalla Settima Brigata, una milizia basata a Tarhuna e formalmente dipendente dal ministero della Difesa del governo di Accordo nazionale ma ieri mossasi fuori controllo contro formazioni al momento fedeli al premier Fayez Al Sarraj. Annunci analoghi sono venuti anche da Tarhuna e dai vertici della "Trb", la Brigata dei rivoluzionari di Tripoli, una delle milizie impegnate nei combattimenti contro i combattenti di Tarhuna, riferiscono al-Ahrar e il sito al-Marsad.(ANSAmed).