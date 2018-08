Migranti: missione africana Merkel, agevolare canali legali Formare giovani in Europa, perché tornino nei loro Paesi

(ANSAmed) - BERLINO, 28 AGO - La Germania non vuole bloccare del tutto l'accesso all'Europa dei giovani africani, ma incanalarlo nella legalità: è quello che ha spiegato una fonte di governo a Berlino, in vista del viaggio di Angela Merkel, in partenza per una missione che la porterà in Ghana, Senegal e Nigeria.



L'intenzione è "dissuadere i giovani africani che vogliono mettersi in marcia verso l'Europa, affrontando viaggi pericolosi, e favorire invece gli ingressi legali in Europa, per giovani che vogliano formarsi e possano poi tornare indietro, successivamente, e partecipare allo sviluppo economico dei loro paesi". Sarà questo una delle questioni con cui ci si misurerà in questa missione nei tre paesi, ha spiegato la fonte.



(ANSAmed).