Mo: Abu Mazen, sosteniamo Soluzione a 2 Stati Presidente riceve a Ramallah delegazione israeliana

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 AGO - I palestinesi restano a favore della Soluzione a 2 Stati basata sulle decisioni internazionali per la risoluzione del conflitto con Israele. Lo ha ribadito Abu Mazen che ha incontrato alla Muqata, residenza presidenziale a Ramallah in Cisgiordania, un gruppo di studiosi e accademici israeliani.



"Questa parte - ha detto Abu Mazen, secondo l'agenzia ufficiale Wafa - resta impegnata nel raggiungere una giusta e completa pace basata sui principi della Soluzione a 2 Stati e le decisioni internazionali, nonostante tutte le difficoltà e gli ostacoli posti dal governo israeliano". Abu Mazen ha più volte respinto il piano di pace sul quale sta lavorando l'amministrazione di Donald Trump accusando gli Usa di non essere più "partner credibili" dopo le decisioni su Gerusalemme capitale di Israele e lo spostamento in città dell'ambasciata americana. (ANSAmed).