ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 29 AGO - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: VIENNA - Il presidente di turno austriaco del Consiglio Difesa Ue, il ministro Mario Kunasek, presenta ai suoi omologhi dei 28 un documento con cui propone che i militari dei Paesi europei siano impiegati a supporto di Frontex per controllare i flussi migratori alle frontiere esterne dell'Ue.



TUNISI - 8/a edizione degli "Incontri internazionali della Ceramica d'arte", al Centro nazionale della ceramica d'arte di Sidi Kacem Jélizi (fino all'8/9).



MARRAKECH - Nel giardino 'Anima' presentazione del libro di fotografie di Albina Bauer che racconta il percorso che ha portato alla creazione di questo centro culturale a cielo aperto, che ospita una mostra della fotografa Leila Sadel e uno spazio dedicato al pittore e scrittore Hans Werner Geerdts.



ROMA - 'L'Estate in biblioteca, il Cinema legge il mondo', rassegna di film italiani e stranieri nelle Biblioteche di Roma, organizzata in collaborazione con il MedFilm Festival (fino al 27/9).(ANSAmed).