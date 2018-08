Slovenia: formalizzato accordo nuovo governo di coalizione Guidato da ex comico Marjan Sarec. Appoggio esterno Sinistra

(ANSAmed) - LUBIANA, 29 AGO - In Slovenia i rappresentanti dei cinque partiti della coalizione guidata da Marjan Šarec hanno formalizzato oggi l'accordo sulla nascita del nuovo governo di centro-sinistra. Il primo ministro, presidente della Lista civica omonima (LMŠ), questa mattina ha riunito i leader di Socialdemocratici (SD), Partito Moderno di Centro (SMC), Partito di Alenka Bratusek (SAB) e Partito dei pensionati (DeSUS) per ratificare l'intesa firmando il documento sulla cooperazione di governo nel periodo 2018-2022. Dopo la firma, Šarec ha ricordato i difficili negoziati, il coordinamento dell'accordo di coalizione e la composizione del futuro governo, esprimendo soddisfazione per la collaborazione dimostrata dagli alleati di governo. "Entro due settimane il governo diventerà operativo", ha affermato.



Šarec, ex sindaco di Kamnik, comune di circa 29 mila abitanti a nord di Lubiana, è salito alla ribalta della politica nazionale dopo che alle elezioni presidenziali del novembre scorso costrinse al ballottaggio il presidente in carica, Borut Pahor. Ex comico con un passato da giornalista radiofonico e imitatore, Šarec decise di capitalizzare quell'exploit candidandosi con una sua lista civica, senza un chiaro programma politico, alle elezioni anticipate dello scorso giugno. Con il 12,66% la LMŠ pò contare su 13 seggi, alle spalle del Partito democratico (SDS) del leader conservatore Janez Janša, ma davanti ai partiti tradizionali di centro-sinistra che formano l'attuale coalizione. L'esecutivo puo' contare in parlamento sull'appoggio di 43 deputati sul totale di 90, ma la maggioranza dovrebbe essere assicurata dall'appoggio esterno di Sinistra (Levica), che ha dato la sua disponibilità a votare in base alle proposte di legge. Marjan Sarec e' entrato in campo dopo che era fallito un primo tentativo di formare il governo da parte del conservatore Jansa, al quale il presidente Pahor aveva affidato inizialmente l'incarico. (Ansamed)