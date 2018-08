Migranti: Andalusia reclama accordo di Stato e risposta Ue Per evitare escalation xenofobia. Regione accoglie 40% flussi

(ANSAmed) - MADRID, 30 AGO - L'Andalusia reclama un 'accordo di Stato' sull'immigrazione e una "risposta coordinata della Ue" al dramma umanitario della frontiera sud, per evitare l'ascesa di "populismi e lo scontro politico". E' quanto ha sostenuto l'assessore regionale di Giustizia e Interni, Rosa Aguilar, nell'audizione straordinaria alla Camera andalusa sull'emergenza migratoria estiva, sollecitata dal Partido Popular all'opposizione. La Aguilar, citata dai media iberici, ha auspicato "un grande patto fra Stato, regioni, comuni, partiti e le Ong di assistenza ai migranti", sulla linea emersa dall'ultima conferenza settoriale promossa dalla Giunta andalusa, per "redistribuire" nell'intera penisola i migranti sbarcati nella regione, che accoglie il 40% dei flussi in Spagna. In particolare, i 4.100 migranti minori non accompagnati, che l'Andalusia ha ricevuto da inizio anno, secondo le stime dell'esecutivo.



L'assessore socialista ha rilevato che gli sbarchi "non sono un fenomeno congiunturale bensì strutturale", per cui ha reclamato una "corresponsabilità" a livello europeo con i Paesi che sono "porta di entrata". E una politica migratoria "comune, definita e chiara", perché tutti i Paesi europei "assumano in maniera obbligatoria la propria responsabilità", per evitare una "escalation della xenofobia". Nella sola giornata di ieri sono stati complessivamente 417 i migranti, che viaggiavano su 14 imbarcazioni, intercettati al largo delle coste andaluse, nello Stretto di Gibilterra e nel Mare di Alboran, indicano fonti del salvataggio marittimo. Per il prossimo 5 settembre è prevista una nuova riunione governo-regioni. (ANSAmed)