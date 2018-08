Siria: Ankara, sforzi per mantenere tregua a Idlib Contatti tra Difesa turca e russa per mediazione su offensiva

(ANSAmed) - ISTANBUL, 30 AGO - La Turchia è impegnata a cercare di mantenere in vigore l'intesa con Russia e Iran sul cessate il fuoco nella regione di Idlib, nel nord-ovest della Siria, ultima roccaforte dei ribelli filo-Ankara contro cui Damasco prepara un'offensiva sostenuta da Mosca e Teheran. Lo ha detto il ministro della Difesa turco, l'ex capo di Stato maggiore dell'esercito Hulusi Akar. "Ci stiamo sforzando di mantenere la sicurezza dei circa 4 milioni di residenti, di proseguire gli sforzi per gli aiuti e di fermare gli attacchi per mantenere il cessate il fuoco a Idlib", ha dichiarato Akar, che nelle scorse ore ha avuto un colloquio telefonico in merito con il suo omologo russo Serghiei Shoigu. In questi giorni, sono in corso intensi contatti diplomatici tra i Paesi garanti degli accordi di Astana - Turchia, Russia e Iran - alla ricerca di una mediazione su Idlib, in vista dell'atteso trilatere tra i presidenti Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Putin e Hassan Rohani del prossimo 7 settembre a Tabriz. Sia Ankara che l'Onu hanno inoltre lanciato l'allarme su una possibile ondata di centinaia di migliaia di profughi verso il confine turco in caso di attacco delle forze lealiste.