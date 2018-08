ANSAmed - Agenda settimanale dal 3 al 9 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 31 AGO - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 3 al 9 settembre: LUNEDI' 3 SETTEMBRE BRUXELLES - Ue, Conferenza degli ambasciatori dell'Ue del 2018 sul tema "Alle porte dell'Ue: gestione delle relazioni e delle crisi nel nostro più ampio vicinato".



VENEZIA - 75ma Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (fino all'8) MARTEDI' 4 SETTEMBRE BRUXELLES - Ue, Conferenza degli ambasciatori dell'Ue del 2018 sul tema "Il ruolo dell'Ue nella nuova governance digitale".



BRUXELLES - Ue, l'alto rappresentante per la Politica estera, Federica Mogherini, riceve Ayman Odeh, membro della Knesset (Parlamento israeliano) e capo del gruppo parlamentare della lista comune.



MERCOLEDI' 5 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare GIOVEDI' 6 SETTEMBRE FIRENZE - Palazzo Medici Riccardi - Conferenza dal titolo "Qual è il problema con la religione?" (Mediterranea) nell'ambito dei Med Dialogues in programma a Roma dal 22 a 24 novembre.



BRUXELLES - Ue, Riunione della Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker.



ABU DHABI - Al via al Louvre di Abu Dhabi la mostra 'Japanese Connections: the birth of Modern decor', una serie di dipinti e stampe del XIX e XX secolo che mettono in evidenzia il dialogo tra Oriente e Occidente (fino al 24 novembre) TUNISI - Al via la seconda edizione di 'Interference', International Light Art Project, dedicato all'arte della luce (fino al 9) VENERDI' 7 SETTEMBRE BRUXELLES - Ue, l'alto rappresentante per la Politica estera, Federica Mogherini, incontra Hashim Thaçi, presidente del Kosovo e Aleksandar Vučić, presidente della Serbia, nel contesto del dialogo per la normalizzazione delle relazioni.



ROMA - Museo in Trastevere - Al via la mostra dedicata al fotografo David Rubinger (fino al 4 novembre).



SABATO 8 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare DOMENICA 9 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare (ANSAmed).