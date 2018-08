Giordania promuove conferenza per sostegno a Unrwa Agenzia per i rifugiati palestinesi in difficoltà finanziarie

(ANSAmed) - AMMAN, 31 AGO - La Giordania ha organizzato una conferenza internazionale per gli operatori dell'Unrwa (Agenzia dell'Onu per il sostegno e l'occupazione dei rifugiati palestinesi in Medio Oriente). All'incontro nella sede dell'Onu parteciperanno gli operatori dell'Unrwa in Giordania e di altri Paesi e avrà al centro la forte crisi finanziaria che sta colpendo l'agenzia Onu. L'Unrwa è infatti alle prese con gravi problemi finanziari nel suo impegno di fornire servizi di prima necessità a 5 milioni di rifugiati palestinesi nelle cinque aree di operatività dell'agenzia. Il ministro degli Affari Esteri giordano, Ayman Safadi, e il suo collega giapponese Taro Kono hanno quindi raggiunto un accordo sul cofinanziamento da parte del Giappone della conferenza che sarà co-presieduta da Giordania, Svezia, Turchia, Giappone e Unione Europea. "La Giordania è in continuo contatto - ha detto Safadi all'agenzia Petra - con partner arabi per raccogliere il sostegno necessario all'Unrwa in modo che possa proseguire il suo lavoro con i rifugiati palestinesi". L'evento in Giordania seguirà la conferenza che si è svolta a Roma a marzo. "La salvaguardia del'Unrwa - ha aggiunto Safadi - è una responsabilità politica, legale e morale della comunità internazionale per proteggere i diritti dei rifugiati palestinesi all'istruzione, i servizi sanitari e una vita degna, ma anche il loro diritto al ritorno e alla compensazione secondo le risoluzioni internazionali". Safadi in avvicinamento alla conferenza ha anche incontrato il direttore generale dell'Unrwa Pierre Krahenbuhl per discutere i metodi di sostegno all'agenzia. (ANSAmed).