Migranti: Moavero, toni accesi possono stimolare 'Possono dare scosse che permettono trovare soluzioni'

(ANSAmed) - VIENNA, 31 AGO - "E' evidente che i toni accesi possano non aiutare a trovare la più facile soluzione delle questioni, però con altrettanta onestà dobbiamo dire che possono stimolare, dare quelle scosse che permettono poi di arrivare alla soluzione". Così il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi rispondendo sugli aut aut italiani all'Ue sui migranti.



"Il tema è sensibile e delicato. Trova un'attenzione molto viva dell'opinione pubblica in tutti i Paesi. I toni forti, anche di contrapposizione non sono venuti solo dall'Italia". "Non c'è la soluzione oggi, ma c'è la determinazione comune, di tutti, di arrivare ad una soluzione, e questa è una novità", ha proseguito il ministro riferendosi alla missione Sophia.



"Nell'Ue ancora pochissimi mesi fa eravamo su un altro pianeta di fronte a svariati stati che tutto sommato lasciavano la questione bollente nelle mani di chi per ragioni geografiche se la ritrovava davanti, oggi c'è una presa di coscienza molto diversa", ha aggiunto Moavero Milanesi precisando poi che "L'Italia non è isolata, al contrario, si sta lavorando nel sistema, con gli altri, e in realtà le cose che diciamo sono tutt'altro che respinte". (ANSAmed).