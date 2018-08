Siria: Mosca, in corso colloqui per corridoi umanitari Idlib

(ANSAmed) - MOSCA, 31 AGO - I colloqui sulla creazione di corridoi umanitari nella regione di Idlib sono in corso. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.



"Sottolineiamo in tutti i modi possibili, così come in tutti i nostri passi pratici, la necessità di minimizzare i rischi per i civili nell'area di de-escalation di Idlib", ha detto Lavrov in una conferenza stampa a Sochi. "Il governo siriano sta compiendo sforzi verso ciò che chiamano riconciliazioni locali nell'area di Idlib", ha affermato. "Sono in corso anche i colloqui sulla creazione di corridoi umanitari", ha detto Lavrov citato da Interfax. (ANSAmed).