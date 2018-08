Tunisia: ministro Difesa, situazione stabile a confine Libia Zbidi, sicurezza garantita anche a frontiera con Algeria

(ANSAmed) - TUNISI, 31 AGO - "Nonostante la difficile situazione della sicurezza in Libia, la situazione sulle frontiere marittime e terrestri è stabile". Lo ha affermato il ministro della Difesa tunisino, Abdelkarim Zbidi, durante una visita di ispezione alle unità militari schierate a Zarzis e Ben Guerdane, nel governatorato di Medenine. "Grazie al perfetto coordinamento con le autorità algerine, anche la situazione ai confini con l'Algeria è sotto controllo", ha detto Zbidi, sottolineando, a questo proposito, uno stretto coordinamento con le autorità algerine specie nel nord-ovest del Paese. Nello stesso contesto, il ministro ha espresso soddisfazione per i risultati del sistema di sorveglianza elettronica delle frontiere sei mesi dopo la sua entrata in funzione, osservando che detto sistema ha contribuito a prevenire le minacce terroristiche e a respingere il pericolo.



Zbidi, ha annunciato che un altro sistema di sorveglianza mobile verrà installato sulla linea di confine che collega Ben Guerdane a Dehiba e sarà operativo entro la fine di novembre. A partire dal 2020, un ulteriore sistema di monitoraggio elettronico fisso sarà operativo sul confine con la Libia, (ANSAmed).