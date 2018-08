Tunisia: sospetta corruzione, via il ministro dell'Energia 'Cacciati' anche sottosegretario e direttori di due enti

(ANSAmed) - TUNISI, 31 AGO - Il premier del governo di unità nazionale tunisino, Youssef Chahed, ha 'cacciato' il ministro dell'Energia Khaled Kaddour e il suo segretario di Stato, Hashem Hemidi, in quella che i media locali definiscono una scelta motivata da forti sospetti di corruzione ai vertici del dicastero. Licenziati anche il direttore generale dell'Ente tunisino per le attività petrolifere (Etap) e il direttore generale degli affari giuridici presso il ministero dell'Energia.



Il capo del governo ha annunciato poi di affidare i compiti del ministero dell'Energia, delle Miniere e delle Energie Rinnovabili a quelli del ministero dell'Industria e delle Pmi.



Una commissione di esperti sarà costituita in seno alla presidenza del governo per la ristrutturazione del ministero dell'Energia e la revisione della governance del settore energetico in Tunisia. Chahed ha incaricato il controllo generale dei servizi pubblici e delle finanze di aprire un'indagine approfondita all'interno del ministero. (ANSAmed).