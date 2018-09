ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 3 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: NEAPOLIS (Lakonia, Grecia) - Prosegue il seminario di formazione per docenti di materie classiche ed umanistiche della Lombardia (fino al 7).



BRUXELLES - Ue, Conferenza degli ambasciatori dell'Ue del 2018 sul tema "Il ruolo dell'Ue nella nuova governance digitale".



BRUXELLES - Ue, l'alto rappresentante per la Politica estera, Federica Mogherini, riceve Ayman Odeh, membro della Knesset (Parlamento israeliano) e capo del gruppo parlamentare della lista comune.



VENEZIA - 75ma Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (fino all'8) TUNISI - 8/a edizione degli "Incontri internazionali della Ceramica d'arte", al Centro nazionale della ceramica d'arte di Sidi Kacem Jélizi (fino all'8).



ROMA - 'L'Estate in biblioteca, il Cinema legge il mondo', rassegna di film italiani e stranieri nelle Biblioteche di Roma, organizzata in collaborazione con il MedFilm Festival (fino al 27). (ANSAmed).