Grecia: Unchr, centri isole Egeo sovraffollati e inadeguati Agenzia Onu, autorità accelerino trasferimenti su terraferma

(ANSAmed) - ROMA, 3 SET - L'agenzia Onu per i rifugiati Unhcr ha esortato il governo greco a risolvere la situazione nei centri di accoglienza e identificazione (Ric) del Mar Egeo, comunemente noti come 'hotspot', che l'organizzazione denuncia essere "seriamente sovraffollati", con migliaia di richiedenti asilo e migranti, tra cui molti bambini, che vivono in condizioni misere, inadeguate e in rapido deterioramento. Alcuni sono in questi centri da più di sei mesi. L'Unhcr ha invitato le autorità ad accelerare quanto più possibile le procedure di trasferimento sulla terraferma delle persone idonee, a incrementare la capacità ricettiva per ospitarle, a migliorare le condizioni nei centri e a offrire sistemazioni alternative ai più vulnerabili.



L'agenzia Onu riporta che la situazione sta raggiungendo un punto critico al Ric di Moria, sull'isola di Lesbo, dove più di 7.000 richiedenti asilo e migranti sono stipati in rifugi pensati per 2.000 persone soltanto. Un quarto di questi sono bambini. Secondo l'Unhcr, si stima che 2.700 persone, principalmente famiglie siriane e irachene, risiedano nel centro di Vathy, a Samos, originariamente progettato per accoglierne meno di 700. Questo fatto costringe molti a sistemarsi in tende inconsistenti e ripari di fortuna. Se la situazione non viene affrontata prima dell'arrivo dell'inverno, rischia di diventare davvero preoccupante. Nei centri di accoglienza sulle isole di Chios e Kos le persone ospitate sono ormai quasi il doppio rispetto alla capacità di accoglienza delle strutture. Simili livelli di sovraffollamento, spiega l'Unhcr, non si verificavano dal mese di marzo 2016, quando gli arrivi erano molto più numerosi. L'Alto commissariato Onu è particolarmente preoccupato per le strutture sanitarie del tutto inadeguate, per il verificarsi di scontri tra le comunità, per l'aumento delle molestie sessuali e delle aggressioni e per la crescente necessità di cure mediche e psicosociali.



L'Unhcr riporta che più di 3.000 richiedenti asilo sulle isole greche hanno ricevuto l'autorizzazione a trasferirsi sulla terraferma, ma le operazioni sono state rallentate a causa della mancanza di sufficienti alloggi e strutture ricettive. Circa 800 richiedenti asilo sono stati trasferiti nel mese di agosto, ma altre persone continuano ad arrivare sulle isole. Si calcola che nel mese di agosto la media degli arrivi giornalieri fosse di 114 persone, rispetto alle 83 di luglio. Più del 70% sono famiglie provenienti da Siria, Iraq e Afghanistan. L'Unhcr esorta le autorità a intensificare gli sforzi per superare i ritardi amministrativi e logistici, e chiede misure straordinarie, tra cui alloggi di emergenza o strutture alternative. (ANSAmed).