Libia: P.Chigi, nessun intervento corpi speciali Italia

(ANSAmed) - ROMA, 3 SET - "In relazione ad alcune notizie apparse sulla stampa odierna si smentisce categoricamente la preparazione di un intervento da parte dei corpi speciali italiani in Libia. L'Italia continua a seguire con attenzione l'evolversi della situazione sul terreno e ha già espresso pubblicamente preoccupazione nonché l'invito a cessare immediatamente le ostilità assieme a Stati Uniti, Francia e Regno Unito". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.(ANSAmed).