Libia: raggiunto accordo per cessate il fuoco

(ANSAmed) - IL CAIRO, 4 SET - Le milizie libiche che si stanno scontrando a Tripoli hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco. La notizia è stata confermata dall'Onu: "Sotto gli auspici" dell'inviato speciale dell'Onu in Libia, Ghassan Salamé, "un accordo per il cessate il fuoco é stato raggiunto e firmato oggi per porre fine a tutte le ostilità, proteggere i civili, salvaguardare la proprietà pubblica e privata e riaprire l'aeroporto di Mitiga": lo scrive un tweet dell'Unsmil sintetizzando l'intesa raggiunta fra le milizie. L'intesa di oggi "non punta a risolvere tutti i problemi della sicurezza della capitale della Libia: cerca un

accordo quadro sul modo di iniziare ad affrontare tali questioni", si afferma in un altro tweet.



Intanto il Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico del premier Fayez Al Sarraj ha "deciso la formazione di un comitato di crisi, in seduta permanente fino al ritorno della stabilità" nella capitale libica, per "seguire gli sviluppi a Tripoli e mettere a punto le misure di sicurezza e amministrative necessarie". Lo stabilisce un decreto pubblicato su Fb dall'Ufficio informazioni del premier. "Sotto la direzione" di Sarraj, riunisce i ministri di Interno, Finanze, Esteri, Enti locali e sottosegretari di Difesa e Migranti.



