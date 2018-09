Spagna blocca vendita 400 bombe precisione ad Arabia Saudita Gli armamenti, per 9,2 mln, destinati al conflitto nello Yemen

(ANSAmed) - MADRID, 4 SET - Il ministero della Difesa spagnolo ha congelato la vendita di 400 bombe di precisione laser all'Arabia Saudita che dovevano essere usate per il conflitto nello Yemen. Lo confermano oggi fonti del ministero citate da radio Cadena Ser. Il contratto per la vendita dei 400 ordigni, firmato nel 2015 dall'allora governo del Partido Popular, si inquadrava nell'ambito dell'operazione della coalizione dei Paesi arabi, guidata da Riad, contro i ribelli sciiti Houthi. La richiesta formale di acquisto delle bombe da parte del governo saudita - indicano le fonti - era stata formulata in base alla risoluzione 2216 delle Nazioni Unite che però in nessun paragrafo consentiva la vendita di armamenti da utilizzare nello Yemen. Secondo un rapporto di Amnesty International, la Spagna è il quinto maggiore esportatore di armi nel Paese del Golfo. L'iter per bloccare la commessa era stato avviato dal governo socialista di Pedro Sanchez a luglio, un mese dopo l'insediamento, e poche settimane prima del bombardamento dell'Arabia Saudita in Yemen in cui morirono 51 civili, fra i quali 40 bambini. Il governo spagnolo dovrà ora restituire i 9,2 milioni di euro del contratto, che erano già stati pagati da Riad.(ANSAmed).