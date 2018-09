Spagna, governo raddoppia aiuti destinati a Striscia di Gaza

MADRID - Il governo spagnolo raddoppierà gli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, dopo che quello statunitense ha deciso di ritirare i fondi all'Urnwa, l'agenzia delle Nazioni Unite che eroga assistenza materiale a 5 milioni di palestinesi nel mondo. Lo ha annunciato il ministro degli esteri, José Borrell, in una conferenza stampa a Madrid con il suo omologo palestinese, Riad Malki. Si tratta di un "gesto simbolico", perché "il nostro contributo resterà molto distante da quello che apportavano gli Stati Uniti, e passerà da 1 a 2 milioni di euro", ha chiarito Borrell. Per Malk, con la revoca "gli Stati Uniti hanno dimostrato la volontà di essere parte del problema, non della soluzione". E questo "dimostra uno sguardo avverso alla Palestina e invia il messaggio che si adotta la posizione israeliana relativa al conflitto".



Quanto alla soluzione proposta da Washington di creare una federazione fra Palestina e Giordania, il ministro degli esteri palestinese ha rilevato: "Vogliono imporre questo piano con coercizione e sabotaggio". "Non si può parlare di"una federazione fra due stati sovrani indipendenti mentre il nostro territorio è occupato militarmente da Israele", ha aggiunto. (ANSAmed)